انتقالي القطن  يقيم أمسية رمضانية لأعضاء القيادة وعدد من الشخصيات الاجتماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - القطن

برعاية القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نظمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن يوم الأثنين، أمسية رمضانية لأعضاء القيادة المحلية ورؤساء ونواب المراكز وعدد من الشخصيات الإجتماعية والأعيان وعقال الحارات والعسكريين.



وفي الأمسية رحب رئيس القيادة المحلية الأستاذ محمد حسين الحداد بالضيوف و أعضاء القيادة والشخصيات الاجتماعية والأعيان وعقال الحارات والعسكريين ، شاكرا لهم تلبية الدعوة ، وقدم لمحة عن سير توزيع مبادرة المجلس لافطار الصائمين ،

متمنيا تكرار مثل هكذا لقاءات مع نخب ومختلف شرائح المجتمع .

والقى الأستاذ علي خميس الصويل عضوالجمعية الوطنية كلمة اكد فيها إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المجلس الانتقالي الجنوبي وضرورت مواجهة التحديات وكشف المؤامرات التي تحاك ضد الجنوب وقضيته العادلة في استعادة دولته المسلوبة ، مبينا بأن المجلس لن يكون إلا مع إرادة الشعب الجنوبي.

داعيا الجميع إلى تعزيز وحدة الصف والتكاتف وكشف ومحاربة الفساد والمفسدين.

لافتا، بان الحضور النوعي في الأمسية سيعكس صورة إيجابية للآخرين في حضرموت والجنوب.

من جانبه رحب عضو المحافظة ربيع غصان بوصول الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من القيادات العسكرية في هذه الظروف.

مشيدا بتوجيهات و متابعات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى القيادة المحلية لمساندة ومساعدة المتضررين من آثار الامطاروالسيول يوم أمس بمديرية تريم.

كما تطرق إلى الحالة المعيشية وتدهور الخدمات وسعرالعملة المحلية في محافظات الجنوب.

واختتمت الأمسية بخاطره رمضانية القاها رئيس إدارة الفكر والإرشاد الأستاذ سعيدعويضان باربود.

وتأتي هذه الأمسية الجماعية لتجسيد روح الفريق الواحد وتعزيز المحبة بين أفراد المجتمع ، وتعزيز وتماسك قيادة وأعضاء وأنصار المجلس الانتقالي بالمديرية .

حضر الأمسية أعضاء الجمعية الوطنية د.محمدجوبان ،طارق بن سلم وعرفان الهجري ومن اعضاء المحافظة محمدمحسن الكثيري والشيخ عبدالعزيز البكري نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن