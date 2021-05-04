تدشين حملة طارئة للرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن،، الحملة الطارئة للرش الضبابي واليرقي لمكافحة حمى الضنك في عدن، ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية.



وأكد وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي، على أهمية الحملة في مجابهة النتائج المحتملة لانتشار مسببات الحميات لاسيما بعد هطول الأمطار مؤخرا، الأمر الذي دعا البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا إلى تنظيم هذه الحملة الطارئة للرش الضبابي واليرقي بهدف حماية المواطنين من حمى الضنك والملاريا.

ونوه بجهود فرق الرش والدعم السخي من جانب مركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية في جميع قطاعات الصحة في ظل الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.

وينفذ الحملة ٢٤ عامل رش ضبابي و١٢ عامل لرش المستنقعات، وتستمر لمدة ١٢ يوما سيتم خلالها مكافحة الطور اليرقي والبالغ للبعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك في جميع مديريات محافظة عدن.