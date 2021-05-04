نائب الرئيس يطلع من وزير الداخلية على أضرار السيول وأحوال المواطنين في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، للإطلاع على مستجدات الأوضاع والاطمئنان على أحوال المواطنين جراء السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة في مدينة تريم وضواحيها بمحافظة حضرموت.



واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى موجز عن الأضرار التي خلفتها السيول والجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية والأجهزة المختصة في الإنقاذ والإيواء وتخفيف الأضرار، مقدماً التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يحُف حضرموت واليمن بعنايته ورعايته.

وأشاد نائب الرئيس، بالجهود المبذولة في تخفيف الأضرار وتقديم الخدمات الأساسية وتفادي آثار هذه الكارثة.. مشدداً على ضرورة التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز هذه المحنة بأقل الخسائر وتخفيف الضرر عن المواطنين.

كما قدم وزير الداخلية، تقريراً موجز عن الأوضاع وسير أداء الأجهزة الأمنية المختلفة ومدى تنفيذ الخطة الأمنية خلال شهر رمضان، بما يتوائم مع الإجراءات الاحترازية ويحقق أقصى درجات الأمن للمواطنين والحماية للممتلكات ويحافظ على الاستقرار والسكينة العامة.

وأشاد نائب الرئيس، بالجهود المبذولة والنجاحات المحرزة في تنفيذ الخطط الأمنية وترسيخ مبادئ وقيم الدولة وخدمة أجهزتها الأمنية المختلفة للمواطنين وسهر منسوبيها على أمنهم وحماية ممتلكاتهم.

وأكد نائب الرئيس، على أهمية دور رجال الأمن ومنسوبي الشرطة في خدمة المواطنين ومساعدتهم في الظروف المختلفة.. لافتاً إلى أهمية برامج التدريب والتأهيل لمنتسبي الداخلية بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.