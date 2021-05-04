إب..وفاة 4 أشخاص في خزانات مياة بحوادث منفصلة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أربعة أشخاص بينهم طفل وامرأتين، في خزانات مياة، في حوادث منفصلة بمحافظة إب، وسط البلاد.



وقالت مصادر محلية من مديرية فرع العدين لـ "يمن شباب نت"، إن امرأتين غرقتا في خزانات مياة "بِرك" في حادثتين منفصلتين بالمديرية.



وأوضحت المصادر أن امرأة ستينية " أ ع أ" من عزلة "الثُلث" انزلقت في بركة ماء أثناء جلب المياة ماأدى إلى وفاتها، بالتزامن مع حالة مماثلة في عزلة "بني أحمد" بذات المديرية.



وفي مديرية ذي السفال، توفي طفل يُدعى "محمد أمين ردمان" في خزان مياة حار بمدينة القاعدة، فيما توفي الشاب "أحمد عبدالله غانم" أثناء محاولته إنقاذ الطفل.



وكانت المحافظة قد شهدت الخميس، غرق طفلين شقيقين، جراء سيول الأمطار الموسمية التي تشهدها المحافظة.

