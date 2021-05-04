إصابة طفل برصاص قناصة الحوثيين شمالي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الاثنين، برصاص قناص مليشيا الحوثي.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن الطفل "عبدالله قاسم" أصيب برصاص قناص مليشيات الحوثي في حي المفتش بمنطقة عصيفرة شمالي المدينة.



وأوضحت أن الطفل تعرض للقنص عندما كان جوار منزلهم واصفة إصابته بالخطيرة.



ومنذ بداية الحرب في مارس 2015 قُتل وأصيب 366 طفلًا بقناصة الحوثيين في تعز، وفق تقرير لتحالف رصد.



وأوضح التحالف في تقرير نهاية أغسطس الماضي أن "رصاص قناصة مليشيا الحوثي حصدت أرواح (130) طفلا (88) ذكور و(42) إناث وإصابة (236) آخرين (170) ذكور و(66) إناث وذلك في (16) مديرية".

