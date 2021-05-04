الأشول يؤكد على دور الفنانين والأدباء والمبدعين في دعم وإسناد الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد الركن أحمد الأشول أهمية دور الفنانين والأدباء والشعراء والمبدعين في دعم وإسناد أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية ورفع معنوياتهم وإبراز بطولاتهم وتضحياتهم في معركة تحرير الوطن من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



ودعا الأشول في ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين الذي عقد اليوم بمدينة مأرب، جميع الفنانين والأدباء والشعراء والمبدعين إلى القيام بدورهم في حملة التعبئة العامة والإسناد للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومواكبة الانتصارات العظيمة وتخليد الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في ميادين الشرف والبطولة بأعمالهم وإنتاجهم الفني والأدبي.

من جهته اكد رئيس ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين طه الرجوي أن الفنانين والأدباء والمبدعين اليمنيين يقفون خلف جيشهم الوطني ومقاومتهم الباسلة ويساندون الأبطال في الجبهات بكامل قدراتهم وإمكانياتهم وإنتاجهم الفني والأدبي حتى تحقيق النصر الذي تلوح تباشيره في الأفق وتحرير آخر شبر من تراب الوطن من سيطرة مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.