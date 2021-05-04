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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي تريم يتفقد اضرار السيول ويشكل لجنة طوارئ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021
الخليج 365 - تريم
تفقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم بمحافظة حضرموت عصر يوم الإثنين ، الاضرار التي خلفتها السيول الجارفة في مديرية تريم على طول مجرى منطقة عيديد .
وخلال الزيارة التقت قيادة انتقالي تريم واعضاء الجمعية الوطنية ومرافقيه بعدد من المواطنين واستمعوا إلى شكاويهم وما اصاب بيوتهم وممتلكاتهم جراء السيول الجارفة التي خلفتها الامطار الغزيرة على مديرية تريم .
هذا وكانت القيادة المحلية قد شكلت لجنة لحصر الاضرار برئاسة ” حسن حسين بن الشيخ ابوبكر ” رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بانتقالي تريم ، واعضاء الجمعية الوطنية الجنوبية المهندس ” صالح يسلم بازقامة و الاستاذ ” خالد هود باغريب “وعدد من اعضاء الهيئة التنفيذية ، ولجنة الاغاثة بالهيئة التنفيذية والرفع بها لدراسة فحوى التدخل للمساهمة في مساعدة المتضررين.
وفيما يلي اسماء لجنة الطوارئ بمديرية تريم:
1- عبدالملك محسن التميمي – عضو اللجنة.
2- امجد يسلم صبيح – عضو اللجنة.
3- عبدالحميد عمر سكران – عضو اللجنة.
4- صالح محفوظ مصيباح – عضو اللجنة.
5- المهندس ـ فائز احمد بن شيبان.
6- عقيل حسين بن حفيظ – عضو اللجنة .
7- الاستاذ – علي حسين بن شهاب – عضو اللجنة.
8- الاستاذ – محسن عمر الحامد – عضو اللجنة.
9- سالم فتح يادين – عضو اللجنة.
10- حسام عمر دبان – عضو اللجنة.
11- منصور عاشور بن منصور.
12- الاستاذ – فائز عبيد عليان ـ عضو اللجنة .
13- صبري بدوي صندوق – رئيس مركز خيله.
14 -رؤساء اللجان المحلية بالمراكز.