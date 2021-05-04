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انتقالي تريم يتفقد اضرار السيول ويشكل لجنة طوارئ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365 - تريم

تفقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم بمحافظة حضرموت عصر يوم الإثنين ، الاضرار التي خلفتها السيول الجارفة في مديرية تريم على طول مجرى منطقة عيديد .

 

 

وخلال الزيارة التقت قيادة انتقالي تريم واعضاء الجمعية الوطنية ومرافقيه بعدد من المواطنين واستمعوا إلى شكاويهم وما اصاب بيوتهم وممتلكاتهم جراء السيول الجارفة التي خلفتها الامطار الغزيرة على مديرية تريم .

 

هذا وكانت القيادة المحلية قد شكلت لجنة لحصر الاضرار برئاسة ” حسن حسين بن الشيخ ابوبكر ” رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بانتقالي تريم ، واعضاء الجمعية الوطنية الجنوبية المهندس ” صالح يسلم بازقامة و الاستاذ ” خالد هود باغريب “وعدد من اعضاء الهيئة التنفيذية ، ولجنة الاغاثة بالهيئة التنفيذية والرفع بها لدراسة فحوى التدخل للمساهمة في مساعدة المتضررين.

 

وفيما يلي اسماء لجنة الطوارئ بمديرية تريم:

1- عبدالملك محسن التميمي – عضو اللجنة.

2- امجد يسلم صبيح – عضو اللجنة.

3- عبدالحميد عمر سكران – عضو اللجنة.

4- صالح محفوظ مصيباح – عضو اللجنة.

5- المهندس ـ فائز احمد بن شيبان.

6- عقيل حسين بن حفيظ – عضو اللجنة .

7- الاستاذ – علي حسين بن شهاب – عضو اللجنة.

8- الاستاذ – محسن عمر الحامد – عضو اللجنة.

9- سالم فتح يادين – عضو اللجنة.

10- حسام عمر دبان – عضو اللجنة.

11- منصور عاشور بن منصور.

12- الاستاذ – فائز عبيد عليان ـ عضو اللجنة .

13- صبري بدوي صندوق – رئيس مركز خيله.

14 -رؤساء اللجان المحلية بالمراكز.  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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