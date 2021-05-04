استئناف تشغيل التيار الكهربائي بمديرية نصاب في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استأنفت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة شبوة، مساء الإثنين، تشغيل التيار الكهربائي لمديرية نصاب عقب توقفه عن مركزها الإداري ومعظم قراها، بسبب خلل في محطة الرفع التحويلية.



كما تقوم حاليا الفرق الهندسية والفنية باستكمال أعمال تركيب محطة رفع تحويلية بقوة خمسة ميجاوات لكهرباء مديرية نصاب.

وأشاد مدير عام ديوان محافظة شبوة محمد الربيزي، ومدير عام كهرباء محافظة شبوة عوض الأحمدي ومدير عام مديرية نصاب ناصر المرزقي، بجهود الفرق الهندسية والفنية .. مؤكدين أن المحطة ستعمل على تعزيز وانتظام الكهرباء لأكثر من أربعة ألف وعشرين منزلا بالمديرية.