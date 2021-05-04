اللجنة الاشرافية بتعز تناقش تقارير لجان الدعم والاسناد والأوضاع العسكرية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الاشرافية العليا للدعم والاسناد لاستكمال تحرير محافظة تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان التقارير المقدمة من لجان الدعم والاسناد الشعبي للجيش الوطني وسير الأوضاع العسكرية والامنية بالمحافظة.



وفي الاجتماع الذي حضره قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وأعضاء اللجنة الاشرافية أكد المحافظ أن قرار استكمال تحرير المحافظة لن يتوقف ولا يمكن التراجع عنه.. مشيدا بالالتفاف المجتمعي والاحساس بالمسئولية من جميع أبناء المحافظة ومكوناتها السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتجار والداعمين لمعركة التحرير الذي يخوضها أبطال الجيش الوطني ببسالة وشجاعة كبيرة.

وقال "ان أبطال الجيش الوطني والامن يسطرون ملاحم بطولية بإمكانيات شحيحة ويلقنون مليشيات الحوثي هزائم وخسائر فادحة وبالتالي لابد أن نستمر في دعمنا لهؤلاء الابطال الذين يقدمون أرواحهم من أجل تحرير المحافظة وكسر الحصار الجائر عنها".

وأضاف "ان تسيير القوافل من المديريات وتقديم التبرعات ومواقف الاحزاب والصحفيين والاعلاميين والناشطين في صف المعركة شكل لوحة رائعة لتلاحم واصطفاف أبناء المحافظة حيث يشارك أو يساهم الجميع في عملية التحرير وشكلت عملية إعلان النفير والتعبئة العامة نموذجا يحتذى بها لمواجهات المليشيات الانقلابية وبالتالي لابد من بذل جهود كبيرة لاستمرار هذا الزخم الشعبي لاسناد معركة استكمال التحرير".

وأشار المحافظ الى أن لجان الدعم والاسناد السياسية والمالية والاعلامية والمديريات وغيرها عملت بتفان لحشد كل الموارد والطاقات لاسناد معركة التحرير وسيتم اليوم تقييم أداء هذه اللجان وتلافي أي قصور أو سلبيات خلال الايام القادمة.

من جهته استعرض قائد المحور سير المواجهات والانتصارات التي حققها الجيش الوطني ..مؤكدا ان الالتفاف المجتمعي شكل حافزا مهما لمعنويات الابطال في الجبهات الذين يقدمون أرواحهم لتحرير ما تبقى من المناطق وكسر الحصار ودحر المليشيات.

وعقب استعراض عدد من التقارير المتعلقة بعملية الدعم والاسناد في المديريات واللجنة المالية ولجنة الدعم والاسناد السياسي أكد الحاضرون على الاستمرار في عملية الدعم والاسناد وحشد وتوحيد كافة الجهود لدعم استمرار معركة تحرير المحافظة.

حضر الاجتماع وكلاء المحافظة عارف جامل ومحمد عبد العزيز الصنوي والدكتورة إيلان عبد الحق والمهندس مهيب الحكيمي ومدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي ورئيس لجنة الدعم والاسناد السياسي ورئيس وأعضاء لجنة الموازنة عبدالسلام رزاز.