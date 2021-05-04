شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر العمليات الإرهابية الحوثية تجاه الأراضي السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، العمليات الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، على مدى الثلاثة أيام الماضية التي استهداف مدينة جدة بمقذوف جوي، واستهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية تمكنت القوات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها.



وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحفي،" انه وإذ تدين هذه الأعمال الإرهابية، فانها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة من إيران في تجاوزاتها وانتهاكاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية خاصة حرمة شهر رمضان المبارك، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والإقليم والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وجددت الأمانة العامة للمجلس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.