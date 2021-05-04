الارياني: الصحافة في اليمن تعرضت لجرائم وانتهاكات غير مسبوقة منذ انقلاب مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والخاص لليمن والاتحاد الدولي للصحفيين لإدانة جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق الصحفيين وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب.



وبمناسبة‎اليوم العالمي لحرية الصحافة، قال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، "نتذكر عشرات الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي من منازلهم وزجت بهم في معتقلاتها غير القانونية ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأصدرت بحق عدد منهم أوامر الاعدام بتهم ملفقة.

وأشار الارياني إلى ان الصحافة والصحفيين في اليمن تعرضت منذ انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية لجرائم غير مسبوقة من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وقتل وتدمير للمنازل ونهب للممتلكات وفصل من الوظائف، وإغلاق ونهب للصحف والقنوات الفضائية، وقمع للحريات وغياب كامل لحرية الرأي والتعبير.

ودعا الارياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن كافة المختطفين في معتقلاتها من الاعلاميين والصحفيين دون قيد او شرط.