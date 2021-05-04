شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. مصرع 23 حوثيًا وجرح آخرين منهم بكمين للجيش والمقاومة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 23 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وجُرح آخرون منهم، امس الإثنين، إثر كمين محكم نفذه أبطال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني استدرجوا 30 حوثيًا إلى كمين محكم في جبهة المشجح، قبل أن يباشروهم بالنيران ويوقعوا منهم 23 قتيلاً، فيما فرّ البقية بعد إصابتهم بجروح مختلفة، تاركين ورائهم أسلحتهم وجثث زملائهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن مدفعية الجيش الوطني دكّت تجمعات ومواقع الحوثيين في جبهتي المشجح والكسارة، وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير طقمين ومصرع من كانوا على متنهما، كما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالمليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.