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الجوف.. الجيش الوطني يكسر هجوما للحوثيين ويكبدهم خسائر كبيرة في جدافر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، امس هجوماً شنته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر جنوبي شرق محافظة الجوف.

 

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة تعاملوا مع الهجوم بكل احترافية، وكبّدوا المليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأرواح.

 

وقال المصدر: إن العناصر الحوثية المتبقّية لاذت بالفرار مخلفة ورائها طقم مدرع وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.. مضيفا: أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت طقمين وآليات قتالية أخرى معادية، ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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