شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يرفع علم الجنوب في سماء عدن .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعاد المجلس الانتقالي الجنوبي، رفع علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ا في أكبر سارية بالقصر المدور بمديرية التواهي بالعاصمة، وذلك في إشارة منه إلى تمسكه بالانفصال، تزامنا مع الذكرى السنوية لقيام الوحدة بين شطري البلاد في العام 1990. ورفع كل من رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ناصر الخبجي، وعضو هيئة رئاسة المجلس، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، عدنان الكاف، ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالعاصمة عدن المهندس نزار هيثم، علم الانفصال. وشهدت عملية رفع العلم مراسيم رسمية موسيقية عزفتها الفرقة العسكرية.

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