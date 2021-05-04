شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع ضحايا كارثة السيول بمدينة تريم في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مدينة تريم بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، تدفقا لسيول الأمطار أسفرت عن وفاة وإصابة عددا من المواطنين، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل، وسط مناشدات لإنقاذ الأهالي من مخاطر السيول.

وأكدت مصادر طبية الإثنين، ارتفاع شهداء كارثة السيول بمدينة تريم إلى خمسه، فيما تضرر قرابة 190 منزلا غالبيتها دماراً كلياً، جراء هطول الأمطار وتدفق السيول.

غرفة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت، أعلنت في وقت سابق، وفاة أربعة مواطنين وجرح اثنين آخرين وتهدم أكثر من 84 منزلا جراء سيول الأمطار الغزيرة بمدينة ‎تريم.

بدوره، قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء، عصام حبريش الكثيري، إنّ 186 منزلاً تضررت في مدينة تريم جراء تدفق سيول الأمطار التي شهدتها المدينة.

وأشار في حديثة لقناة حضرموت الخاصة إلى أن لجنة إدارة ومعالجة آثار "أزمة سيول تريم" قامت بحصر مباني المواطنين التي تضررت كلياً وجزئياً. مضيفاً: "لجنة فنية متخصصة ستعمل على إجراء تحقيق فني لبحث أسباب حدوث الكارثة والحلول العاجلة لمنع تكرارها".

ومساء الأحد، شهدت مدينة تريم وعدد من مديريات وادي حضرموت والصحراء هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها سيول كبيرة، تحديدًا في مناطق عيديد والخليف ودمون بتريم.