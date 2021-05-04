شكرا لبحثكم عن خبر الجوبي يكشف تفاصيل الطقس في اليمن اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد الفلكي اليمني الشهير أحمد الجوبي حول ماسيحدث اليوم الثلاثاء. واشار احمد الجوبي : الأجواء ليوم الثلاثاء ٤ مايو ٢٠٢١ اجواء معتدلة رطبة. واضاف ايضا مصحوبة برياح بسرعة ١٢ كم في الساعة وغائمة جزئيا. ونوه ان ( درجة الحرارة الكبرى : ٢٤ والصغرى ١١ ).

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