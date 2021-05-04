شكرا لبحثكم عن خبر نواب يتهمون البركاني باكل مرتباتهم ويرفضون مصافحته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي محمد الخامري عن رفض أعضاء في مجلس النواب مصافحة الشيخ سلطان البركاني في مصر. وقال الخامري ان أعضاء في مجلس النواب يرفضون مصافحة الشيخ سلطان البركاني. وذالك على مأدبة إفطار أقامها البرلماني والاعلامي المصري مصطفى بكري بالقاهرة. وتابع قائلا ان الاعضاء مبررين ذلك بانه اكل مرتباتهم وحقوقهم. ويشكوا اعضاء من مجلس النواب بعدم استلامهم لمرتباتهم منذ سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر نواب يتهمون البركاني باكل مرتباتهم ويرفضون مصافحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.