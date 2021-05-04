شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعطل مشاورات مسقط بمطار صنعاء وميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الاعلامي احمد الشلفي شروط الحوثيين في مشاورات مسقط .

وقال الشلفي ان الحوثي طالب بوقف الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

واشار ان الحوثي قال ثم الحديث عن التفاصيل الأخرى تاليا ولم يقدم المبعوثان الكثير للحوثيين في مسألة رفع الحصار.

وواصل لم يغادر المبعوثان الأمريكي والأممي مسقط لكن معلوماتي الأولية إلى تعثر الحل في النقاش الجاري مع الحوثيين.

واضاف قدكان وقف الهجوم على مأرب وفك الحصار وهو المطلب الحوثي القضيتان الرئيسيتان لهذي الجولة برعاية عمانية.

وافاد بالنسبة لرفع الحصار فلم يجد الحوثيون عرضا مشجعا لفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة فقد استمر العرض نفسه المتعلق بتسيير رحلات إنسانية ورحلات محدودة في مطار صنعاء والشيء نفسه في ميناءالحديدة وهو ما اعتبره الحوثيون عرضا غير كاف.

واختتم بحسب المصادر فقدتم التلويح بجلسة سيعقدها مجلس الأمن في منتصف شهر مايو بخصوص قرار يخص وقف الهجمات على مأرب وهناك طرح في بعض الأروقة حول ماهو أبعد من ذلك لكن الرد الحوثي مازال في نفس الدائرة وهو رفع الحصار قبل أي نقاش.