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أولى شحنات وقود الكهرباء تصل عدن في 10 مايو

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يزيد بن سلمان - شبوة - > قال مسؤول سعودي رفيع المستوى،  لـ«الأيام»، إن "شحنة الوقود المخصصة لكهرباء عدن، المغطاة بالمنحة ، ستصل إلى ميناء عدن ما بين 10 و 12 مايو القادم قبل عيد الفطر المبارك".

وعزى المصدر التأخير إلى "الإجراءات المعقدة المصاحبة للمنحة، التي تتضمن رقابة شديدة على الاستهلاك وإنتاج الكهرباء". وكان البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن، الذي يقوده سفير السعودية محمد آل جابر، قد أصدر في وقت سابق آلية إشراف ورقابة ومتابعه للمنحة السعودية التي تتضمن مراقبة استهلاك المحروقات في محطات التوليد ومراقبة إنتاج الطاقة الكهربائية من كل محطة.

وكانت عمليات فساد واسعة لمحروقات محطات التوليد قد سجلت سابقا، ويسعى البرنامج إلى تلافيها في المستقبل، ووضع آلية مستدامه للرقابة في كهرباء عدن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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