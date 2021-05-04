أولى شحنات وقود الكهرباء تصل عدن في 10 مايو

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وعزى المصدر التأخير إلى "الإجراءات المعقدة المصاحبة للمنحة، التي تتضمن رقابة شديدة على الاستهلاك وإنتاج الكهرباء". وكان البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن، الذي يقوده سفير السعودية محمد آل جابر، قد أصدر في وقت سابق آلية إشراف ورقابة ومتابعه للمنحة السعودية التي تتضمن مراقبة استهلاك المحروقات في محطات التوليد ومراقبة إنتاج الطاقة الكهربائية من كل محطة.
وكانت عمليات فساد واسعة لمحروقات محطات التوليد قد سجلت سابقا، ويسعى البرنامج إلى تلافيها في المستقبل، ووضع آلية مستدامه للرقابة في كهرباء عدن.
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