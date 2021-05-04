شكرا لبحثكم عن خبر اليمن بـ"يوم الصحافة".. أقلام في مرمى إرهاب الحوثي والقاعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - > يمر اليوم العالمي لحرية الصحافة، واليمن يعيش وضعا إعلاميا وصفه مختصون بـ"الكارثي"، نتيجة ما يعانيه الصحفيون من انتهاكاتٍ وتضييق.ولعل المتهم الرئيسي في كل تلك الانتهاكات التي تطال صحفيي اليمن هي المليشيا الحوثية، التي وصلت مبلغا مخيفا في سياسة محاربة الإعلاميين والحريات في البلاد.

ورغم هذا الوضع القاتم للصحافة في اليمن إلا أن المنتسبين للمهنة ما زالوا يؤمنون برسالتهم، ويمضون في سبيل تحقيقها والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، وكشف الحقيقة، في ظل الحرب وجائحة كورونا.



ووفق تقارير مراصد الحريات الدولية والمحلية، فإن مليشيا الحوثي تفننت في النيل من حرية الصحافة اليمنية، وتسببت في جعل اليمن يتدحرج إلى غياهب القوائم السوداء للدول التي لا تحترم حرية التعبير والرأي.

حيث تمتلئ سجلات الحوثيين بانتهاكات واعتداءات طالت الصحفيين اليمنيين، في ظل سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها الانقلابيون.وما يؤكد ذلك أعداد الصحفيين القتلى والمخفيين في معتقلات الحوثي، وأولئك الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من قبل سلطات الانقلاب بصنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.

نضال مستمر

وأكد رئيس تحرير موقع صوت الشعب الإخباري، ومدير عام شبكة "صحفي مراقب", بسام البان أن الصحفيين اليمنيين باتوا هدفا للانتهاكات والتنكيل.

وأضاف البان لـ"العين الإخبارية" أن الصحفيين ورغم معاناتهم تلك إلا أنهم ما زالوا يناضلون من أجل الحقيقة، ويقومون بواجبهم بمهنية، في ظل مخاطر الحرب وتفشي جائحة كورونا.

وقال البان: "مرّ 28 عامًا على الإعلان العالمي لحرية الصحافة، الذي قطع أشواطا متقدمة في دعم حرية الصحافة وحرية التعبير؛ إلا أننا وللأسف نشهد تراجعا مخيفا للحريات الإعلامية في اليمن، تتصاعد حدتها كل عام مع استمرار الحرب التي تدخل عامها السادس".



ولفت إلى حجم الثمن الذي يدفعه الصحفيون اليمنيون يوميًا، جراء عملهم المهني خلال تغطية الأحداث في كافة مناطق اليمن، حيث بلغ عدد الانتهاكات خلال العام الماضي 143 انتهاكا، منها ثلاث حالات قتل!

حرب على الصحافة

وبالإضافة إلى الانتهاكات، فإن التجريف الذي حدث للحريات الصحفية في اليمن بات كارثيا، بحسب الصحفي بسام البان.ونوه مدير عام شبكة "صحفي مراقب" بأن كثيرا من المدن اليمنية تحولت إلى مناطق مغلقة للصوت الواحد، وغاب التنوع الإعلامي الذي كانت يتمتع به اليمن في كثير من مدنه، ومرد ذلك كله إلى الحرب التي أنتجت واقعًا مأساويًا في البلاد، وحدّت من الحريات الصحفية.وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد دعت عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى إيقاف الحرب على الصحافة، وتأمين حقوق الصحفيين.وأشارت في بيانٍ وصل "العين الإخبارية" إلى أن احتفاء الصحفيين اليمنيين ومعهم صحفيو العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة؛ يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة يعيشها الصحفيون في اليمن، وهم يدخلون عامهم السابع من الحرب التي طالتهم نيرانها.

وفي الوقت الذي هنأت النقابة صحفيي العالم تمنت لهم السلامة والحرية لكل الصحفيين في العالم، خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وذكرت النقابةُ العالمَ بمأساة الصحفيين اليمنيين الذين فقدوا أعمالهم وانقطعت رواتبهم، وأغلقت مؤسساتهم، وباتت البيئة الصحفية أكثر خطورة وعدائية تجاههم.

وأكدت أن الحرب تعاملت مع الصحفيين كأعداء، فنشطت حملات التحريض بحقهم، ليتعرضوا لقرابة 1400 انتهاك منذ بداية الحرب، منها 39 حالة قتل، ومئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات.



وإغلاق وتوقف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية، وشركات إعلامية وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية.

ولفتت النقابة إلى استمرار اعتقال 10 صحفيين لدى جماعة الحوثي بصنعاء، بينهم أربعة صحفيين يواجهون أحكام جائرة بالإعدام، هم (عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري).فيما لا يزال هناك صحفي معتقل لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ عام 2015 في ظروف غامضة، وفق بيان النقابة.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج عن كافة المختطفين، خصوصًا في ظل تفشي وباء كورونا، محملة جماعة الحوثي مسئولية تعنتها وإصرارها على عدم الإفراج عن الصحفيين ومقايضتهم بأسرى حرب.

كما دعا بيان النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين؛ لمواصلة جهودها في الضغط من أجل الإفراج عن جميع الصحفيين، وتسليم رواتب الإعلاميين المنقطعة منذ عام 2016.



وأكدت النقابة أن كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لا تسقط بالتقادم، ولا بد لأعداء الصحافة أن ينالوا عقابهم، ولحالة الإفلات من العقاب أن تنتهي.ودعت نقابة الصحفيين كافة الأطراف لإيقاف الحرب على الصحافة، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات، والسماح بعودة التعددية الصحفية كخطوة أولى استعدادا للسلام وإنهاء الحرب.

معتبرةً الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفيون في اليمن بحاجة لوقفة مسؤولة من الجهات المهتمة بقضايا الصحفيين، وتفعيل روح التضامن المهني، ومساعدة الصحفيين في هذه الظروف القاسية.

وجددت نقابة الصحفيين دعوتها للحكومة اليمنية بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن، كالتزام أخلاقي وقانوني.

حملة إلكترونية

في الأثناء، أطلق صحفيون يمنيون ومنظمات محلية مهتمة بحرية الرأي والتعبير في اليمن حملة إلكترونية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت هاشتاق "#الصحفي ليس عدو".

وتسعى الحملة التي استمرت ثلاثة أيام إلى تعزيز حرية العمل الصحفي، ورفع سقف الحريات في مجال حرية الرأي والتعبير.

بالإضافة إلى ضمان حق الحركة والتنقل والوصول إلى المعلومات والتغطية الصحفية، والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.