شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يكرم عددا من العاملين والمتقاعدين في قطاع الصحة بساحل حضرموت. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كرَّم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح عددا من العاملين الصحيين وكذا المتقاعدين الذين افنوا حياتهم في ميدان العمل الصحي وخدمة المجتمع في المرافق الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات في مديريات ساحل حضرموت.

جاء ذلك خلال أمسية، نظمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع إدارة المعاهد الصحية الحكومية بمحافظة حضرموت، برعاية من الوزير الدكتور قاسم بحيبح.

وأشاد معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالجهود المبذولة من إدارة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، وإدارة المعاهد الصحية الحكومية، والدور البارز والفعال الذي تضطلع به القيادات الصحية وكافة العاملين في القطاع؛ لخدمة حضرموت والمحافظات المجاورة لها.

مؤكداً، وقوف الوزارة إلى جانب جميع القطاعات الصحية والحرص على توفير متطلباتها وتذليل الصعوبات التي تواجه سير الخدمات الصحية.

وأثنى الوزير بحيبح على دور السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني لدعمه في سبيل تحسين مستوى الخدمات في قطاعات الصحة بمحافظة حضرموت.

حضر الأمسية الوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ورئيس هيئة مستشفى ابن سيناء العام د.خالد شيبان، والمدير السابق لمعهد العلوم الصحية بالمكلا د.محمد بازهده، ونائب مدير المعهد الصحي بالمكلا د.عبدالقادر العمودي، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي ورؤوساء الاقسام والدوائر بالمعهد وجمع من العاملين في المرافق الصحية.