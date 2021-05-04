في كمين محكم.. مصرع 23 حوثيًا غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في كمين محكم.. مصرع 23 حوثيا غرب مأرب

الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365

لقي 23 عنصراً من ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، مصرعهم، الاثنين، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن غناصر الجيش الوطني استدرجوا 30 حوثيًا إلى كمين محكم في جبهة المشجح، قبل أن يباشروهم بالنيران ويوقعوا منهم 23 قتيلاً، فيما فرّ البقية بعد إصابتهم بجروح مختلفة تاركين ورائهم أسلحتهم وجثث زملائهم.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني دكّت تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير طاقمين ومقتل كل عناصرهما.

فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات حوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحسب المركز.