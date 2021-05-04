إب.. مكتب حقوق الإنسان يدين ممارسات الحوثيين بحق تجار المحافظة

أدان مكتب حقوق الإنسان التابع لسلطات الحكومة الشرعية في محافظة إب، الاثنين، الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق تجار المحافظة.



وقال المكتب في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن مليشيا الحوثي الانقلابية عبر مايسمى بـ "هيئة الزكاة" تفرض جبايات مالية غير قانونية على التجار والمواطنين وليس لها علاقة لها بالزكاة ومصارفها، مشيراً إلى قيام المليشيا بمضاعفة تلك الجبايات عن ماكان عليه الأمر في العام الماضي.



وإذ أكد المكتب رفضه لتلك الجبايات، دعا التجار إلى عدم الاستجابة للمليشيا والعمل على دفع الزكاة للمستحقين من أبناء المجتمع الذين يعيشون أوضاعاً صعبة جراء الانقلاب الحوثي.



وطالب المكتب، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل ووضع حد لانتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء المحافظة، كما دعا المواطنين إلى توثيق تلك الجرائم التي قال إنها لن تسقط بالتقادم.

