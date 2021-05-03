شكرا لبحثكم عن خبر اليمن :.. 143 انتهاكا بحق الصحفيين بينها 3 حالات قتل في2020 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكري حسين/ الأناضول

قالت منظمات يمنية حقوقية، الإثنين، إن عدد حالات الانتهاك التي طالت الصحفيين في البلاد خلال العام الماضي، بلغت 143 حالة، بينها 3 حالات قتل.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 22 منظمة حقوقية، منها منظمة سام للحقوق والحريات، ومرصد الحريات الإعلامية - اليمن (YMFO)، والمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، ومنظمة صحفيات بلا قيود"، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو/ أيار من كل عام.

وذكر البيان أن اليمن يشهد "تراجعا مخيفا للحريات الإعلامية" تتصاعد حدتها كل عام مع استمرار الحرب التي دخلت عامها السابع.

وأضاف: "يدفع الصحفيون اليمنيون يوميا فاتورة باهظة جراء عملهم المهني في تغطية الأحداث، حيث بلغ عدد الانتهاكات خلال العام الماضي 143 انتهاكا، منها 3 حالات قتل".

وأوضح البيان أن "10 من الصحفيين اليمنيين لا زالوا رهن الاعتقال منذ أكثر من 5أعوام؛ تم الحكم على 4 منهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي في إبريل/ نيسان ٢٠٢٠ على خلفية قضايا نشر".

وجددت المنظمات، "رفضها لأحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة: (عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي) المختطفين منذ ما يقارب 5 أعوام في سجون الحوثيين".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.