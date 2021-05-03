شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح سوق القصر التجاري بمديرية المنصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

افتتح ظهر اليوم بمديرية المنصورة سوق القصر التجاري ( توب تن ) .

بحضور عوض مبجر امين عام المجلس المحلي بمديرية صيرة ،وعارف ياسين رئيس لجنة الخدمات بمديرية المنصورة والمستثمر / قاسم ابن قاسم عبيد القعيطي ( المالك للسوق) وكمال الحالمي قائد الحزام الامني بمديرية المنصورة ،وحسين صالح قائد شرطة المنصورة ،والشيخ / عبدالعزيز الشنظور ومدراء المكاتب الخدمية بمديرية المنصورة .وقد تم قص الشريط ايذانا بإفتتاح سوق القصر التجاري بشكل رسمي ،وطاف المشاركون في الافتتاح باجنحة واقسام السوق واطلعوا من مدير السوق / فضل محمود محمد القويعي على محتويات السوق الذي يتكون من اربعة طوابق ويحتوي على انواعم الملابس الرجالية والنسائية وملابس الاطفال والاحذية والشناط .وومميزات السوق في مراعات ظروف الناس بعدن , وذلك بتحديد سعر كل قطعة ب ٣٠٠٠ ريال فقط .ومستوى الجودة للملابس القطنية. ،وابدا الحاضرون اعجابهم بما لمسوه من جودةفي محتويات السوق ورخص الاسعار ومراعات ظروف المواطنين الاقتصادية .

هذا وقد اوضح المستثمر ( قاسم بن قاسم عبيد القعيطي (مالك السوق ) ان تكلفة المشروع تصل الى حوالي أربعة ملايين دولار ويوفر حوالي (١٢٠) فرصة عمل ما بين اداريين وعمال من الجنسين ومن أبناء مديرية المنصورة ،مشيرا الى ان المشروع يهدف بدرجة اساسية تقديم خدمة لابناء العاصمة عدن وتقديرا لظروفهم المعيشية في توفير الملابس والاحذية والشنط بكافة انواعها وبسعة (٣٠٠٠) ريال فقط للقطعة ،كما ان السعر قد ينخفض بانخفاض سعر الدولار.

الى ذلك عبر عوض مبجر امين عام المجلس المحلي بمديرية صيرة عن سعادته بحضور افتتاح السوق وما يقدمه من خدمة للمواطنين وذلك في توفير الملابس بانواعها وباسعار رمزية متمنيا ان تشهد العاصمة عدن المزيد من تلك المشاريع التي تراعي ظروف الناس قي المقام الاول. وان تحظ مثل هكذا مشاريع بدعم السلطة المحلية .

حضر الافتتاح/ فيصل محمد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة ،ونبيل ابو بكر مدير الشؤون الاجتماعية بالمديرية وآخرون.