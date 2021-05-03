شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يطلع على أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمحور حضرموت. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار وزير الصحة العامة والسكان د.قاسم محمد بحيبح، أمس الأحد مقر البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت - شبوة-المهرة، للإطلاع على الأنشطة التي ينفذها المحور في إطار المديريات الواقعة ضمن اختصاصه.

واستمع الوزير بحيبح إلى شرح مفصل من المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في المحور الدكتور ياسر عبدالله باهشم، عن التدخلات التي نفذها المحور خلال الفترة الماضية منها حملة توزيع الناموسيات في عشر مديريات بوادي حضرموت، وكذا حملة الرش بالمبيد متبقي الأثر في مديريات( حجر، بروم، ميفع، رضوم، سيحوت، الغيظة)، وغيرها من الأنشطة التي نفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

كما وطاف وزير الصحة بمعية المدير العام للبرنامج ومرافقوه في أقسام محور حضرموت، للوقوف على سير عمل المختبر المرجعي، ووحدة المعلومات والتحري الحشري، والعمليات الميدانية.

وأشاد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح بجهود كافة الكوادر والعاملين في البرنامج، والقدرات البشرية العاملة التي اسهمت في تحقيق قصص نجاح فيما يخص مكافحة الملاريا حتى انتقلت محافظات المحور من مرحلة السيطرة إلى مرحلة ما قبل الاستئصال.

رافق وزير الصحة العامة والسكان خلال زيارته الميدانية كلا من المدير العام لمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت د.محمد صالح الجمحي، ومستشار الوزير دعبدالله بن غوث.