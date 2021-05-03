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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء شريف يدعو ابناء صنعاء إلى التفاعل الإيجابي مع حملة التعبئة لإسناد الجيش الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
دعا محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، أبناء المحافظة وفي مقدمتهم الشباب إلى التفاعل الإيجابي مع حملة التعبئة العامة والإسناد للجيش الوطني في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية ورفد الجبهات بالرجال والأموال والعتاد.
ووجه المحافظ شريف، خلال ترأسه،، لقاءاً موسعاً للسطلة المحلية بالمحافظة، بتشكيل لجنة فرعية للحملة في المحافظة توكل إليها تنفيذ مهام وأنشطة الحملة وتحقيق أهدافها..
وثمن دور أبناء محافظة صنعاء في مقاومة المليشيات الحوثية الانقلابية ورفض انقلابها الدموي على الدولة والتمسك بالدولة الشرعية منذ الوهلة الأولى من الانقلاب..مشيراً إلى التضحيات الكبيرة لأبناء قبائل محافظة صنعاء الذين قدموا العشرات من خيرة أبنائهم دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.