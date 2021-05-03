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تدشين العمل في وحدة رفع كهربائية بعزان شبوة بقوة 10 ميجا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

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دشن مدير عام كهرباء محافظة شبوة عوض الاحمدي، العمل في وحدة الرفع الكهربائي بمدينة عزان بمديرية ميفعة والتي تبلغ قوتها عشر ميقا وات.

 

واشاد الاحمدي بالجهود التي بذلها الفريق الهندسي المختص والتابع لفرع الكهرباء بعزان في تركيب حدة الرفع الجديدة..منوهاً بدورها في تحسين الجهد الكهربائي في كافة في المدن الرئيسة بالمديرية والعمل على معالجة اشكالية ضعف الكهرباء في مدن عزان والحوطة وجول الريدة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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