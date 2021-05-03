تدشين العمل في وحدة رفع كهربائية بعزان شبوة بقوة 10 ميجا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام كهرباء محافظة شبوة عوض الاحمدي، العمل في وحدة الرفع الكهربائي بمدينة عزان بمديرية ميفعة والتي تبلغ قوتها عشر ميقا وات.



واشاد الاحمدي بالجهود التي بذلها الفريق الهندسي المختص والتابع لفرع الكهرباء بعزان في تركيب حدة الرفع الجديدة..منوهاً بدورها في تحسين الجهد الكهربائي في كافة في المدن الرئيسة بالمديرية والعمل على معالجة اشكالية ضعف الكهرباء في مدن عزان والحوطة وجول الريدة.