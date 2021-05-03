قبائل دهم تلبي دعوة النفير العام وتؤكد اسنادها للجيش الوطني ومواجهة مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت قبائل دهم من ابناء محافظة الجوف، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من القيادات السياسية والقبلية والشخصيات الإجتماعية استجابة لدعوة النفير العام واسناد الجيش الوطني في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



وفي الاجتماع، أكد محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، أن قبائل دهم وأبناء الجوف عامة كانوا سباقين في النفير إلى الجبهات ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية منذ تأسيس مطارح دهم ومساندتها لمختلف الجبهات في محافظتي الجوف ومأرب..مشيراً إلى دور قبائل دهم في المعركة الوطنية واستمرارها في التحشيد والاعداد لدعم الجبهات بالمقاتلين تلبية لدعوات النفير العام التي أطلقها محافظ مأرب للدفاع عن الوطن والسعي إلى تحرير مديريات الجوف ومارب و ماتبقى من محافظات تحت سيطرة المليشيا الانقلابية .

من جهته قال وكيل محافظة الجوف سنان العراقي" أن اللقاء الموسع الذي عقدته قبائل دهم نتج عنه تعيين قيادة جديدة لمطارح القبائل خلفا للفقيد الشيخ علي بن صالح شطيف "..مشيراً إلى تاكيد القبائل واستجابتها للنفير العام وتوحيد الجهود ونبذ التفرقه والخلافات من أجل دحر المليشيا الايرانية واستعادة محافظة الجوف وكافة محافظات اليمن .

من جانبه تعهد الشيخ خالد بن علي شطيف الذي تم تنصيبه قائداً لمطارح قبائل دهم بالاستمرار في مقارعة المليشيا الحوثية والدفاع عن اراضي البلاد وبذل الجهود لاستعادة محافظة الجوف وتطهيرها من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران..مشيراً الى أن قبائل دهم قدمت قوافل من الشهداء والجرحى وهم يدافعون عن الجمهورية والثوابت الوطنية ضد مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، مؤكدا استمرار المعركة الوطنية