شبوة.. مناقشة دور الإعلام في دعم جهود مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة، دور الإعلام في دعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المتسجد(كوفيد-19)ونشر الوعي المجتمعي بالاجراءات الاحترازية.



واكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة رئيس اللجنة عبدربه هشلة، على أهمية الإعلام ودوره في تنوير المجتمع وتنميته..داعياً الاعلاميين لدعم ومساندة الجهود الرسمية والمجتمعية لنشر الوعي بمخاطر هذه الجائحة.

فيما اوضح مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور سعيد بافاضل، ان عدد الحالات المشتبه إصابتها بالوباء بالمحافظة بلغت 797 حالة، منها 316 حالة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات المشتبه 107 حالة، وعدد الوفيات المؤكدة 59 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء 168 حالة..مشيراً الى تلقيح 440 شخصاً بما نسبته 22 بالمائة من إجمالي المستهدفين خلال المرحلة الأولى.