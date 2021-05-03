شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر طائرتين مفخختين وصاروخين باليستيين باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، تدمير طائرتين مفخختين بدون طيار وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة.



وأشار التحالف إلى أنه تم تدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه جازان السعودية.

ولفت التحالف العربي أيضاً في بيان، إلى أنه تم تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران السعودية أيضاً.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية دمرت في وقت سابق، طائرة بدون طيار مفخخة تم إطلاقها باتجاه المنطقة الجنوبية.