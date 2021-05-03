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التحالف العربي يدمر طائرتين مفخختين وصاروخين باليستيين باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد، تدمير طائرتين مفخختين بدون طيار وصاروخين باليستيين باتجاه المملكة.

 

وأشار التحالف إلى أنه تم تدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه جازان السعودية.

 

ولفت التحالف العربي أيضاً في بيان، إلى أنه تم تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران السعودية أيضاً.

 

وكانت الدفاعات الجوية السعودية دمرت في وقت سابق، طائرة بدون طيار مفخخة تم إطلاقها باتجاه المنطقة الجنوبية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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