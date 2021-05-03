شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مواطن سقط من الدور الثالث بمنزله في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي قبل قليل مواطن في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن. وجاء وفاة المواطن وائل علي قاسم الجباري اثر سقوطه من منزله في المديرية. ونقل وائل علي قاسم الجباري أثر سقوطه من الدور الثالث من منزله في العاصمة عدن الى احدى المستشفيات. ولكن توفي بسبب اصابته البالغة بسبب سقوطه من المنزل .

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