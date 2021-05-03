القربي يكشف عن توجه دولي لتعديل القرار 2216

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية الاسبق الدكتور ابوبكر القربي ان مداولات تجري لاصدار قرار يعالج تعقيدات القرار ٢٢١٦ موضحا ان القرار يفرض تحت الفصل السابع وبدء مفاوضات متعددة بدلا من طرفي الصراع . واضاف القربي في تغريدة على حسابه في تويتر: تجرى مداولات لاصدار قرار يعالج تعقيدات القرار ٢٢١٦ يفرض تحت الفصل السابع وقف الحرب وبدء المفاوضات المتعددة الاطراف بدلا من طرفي الصراع. وتابع: لكن نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للاطراف السياسية الاصيلة والمؤثرة وتجنب وضع مصالح اطراف الصراع على مصلحة الشعب اليمني

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