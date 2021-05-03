شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجية السعودي يصل العاصمة العمانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود" الأحد" إلى العاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع وصول المبعوثان الأممي والأمريكي مارتن غريفيث وتيم ليندركينغ حيث تتواصل الجهود السياسية لإيجاد حل لأزمة اليمن. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزير الخارجية السعودي وصل إلى مسقط، موضحة أن الزيارة ستستغرق يوما واحدا. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الخارجية الأميركية أن مباحثات ليندركينغ في الرياض حملت رسائل بشأن المسارين السياسي والإنساني، مع التأكيد على أنه لا حل في اليمن من دون السعودية. وفي وقت سابق اليوم وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث والأمريكي تيم ليندركينغ إلى مسقط لإجراء مشاورات مع المسؤولين العمانيين. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في بيان أن المباحثات ستركز على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية إلى أنحاء اليمن بانتظام ودون عوائق، إلى جانب دعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف لعملية سياسية.

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