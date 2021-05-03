شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي بارز بنيران الجيش في جبهة المشجح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي بارز في مليشيات الانقلاب الحوثية مصرعه" اليوم الأحد" بنيران أبطال الجيش الوطني، غربي مدينة مأرب. وأكد مصدر عسكري، مقتل القيادي الحوثي صالح بن علي عايض الشريف، المعين من قبل الميليشيات مديراً لمديرية ‎مجزر، قتل في جبهة المشجح غرب مأرب. ومساء السبت، أعلنت قوات الجيش الوطني، دحر الحوثيين من عدة مواقع حاكمة في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات. وشنت قوات الجيش هجوماً نوعياً على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب مأرب. وأسفرت المعارك، عن خسائر مادية في صفوف المليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر بقصف مدفعي لقوات الجيش.

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