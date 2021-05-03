شكرا لبحثكم عن خبر اسرة بعدن تتهم جارها باختطاف ابنها ورميه في مكان بعيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهمت اسرة طفل يبلغ من العمر ١٠سنوات بحي حاشد بالمنصورة جار لها باختطاف ابنها ورميه في مكان بعيد. وقالت اسرة الطفل محمد مراد عوض لصحيفة عدن الغد ان جارها قام باخذ ابنها بسيارته ورمى به بالقرب من مستشفى البريهي. واشارت الاسرة الى ان جارها قام بنقل عدد من الاطفال من الحي بسيارته عصر الاحد وانزل ابنها بالقرب من مستشفى البريهي بهدف اضاعته. وقالت الاسرة انها واجهت الجار الذي اعترف بما فعل وقدمت بلاغا لقسم الشرطة.

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