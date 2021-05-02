الرئيس هادي يعزي بوفاة الصحفي الكبير محمد مخشف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي الكبير محمد عبدالله مخشف، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، عقب حياة حافلة بالعطاء في مجالات الصحافة والفكر والتنوير.



ونوه رئيس الجمهورية في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد ريام وذويزن وازال، بالأدوار الوطنية والصفات الحميدة التي تميز بها والدهم محمد مخشف، طوال مشوار حياته المهنية بكل كفاءة واقتدار، والذي خسر الوطن والوسط الصحفي برحيله أحد الرجال الوطنيين والهامات والأعمدة البارزة في مجال الصحافة والإعلام.

وأعرب رئيس الجمهورية، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة الفقيد بمصابهم الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يلهم كافة أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.