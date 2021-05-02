وزارة الإعلام ووكالة سبأ تنعيان الصحفي الكبير محمد مخشف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبدالله مخشف، الذي وافاه الاجل، مساء اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بعد حياة حافلة بالعطاء.



وعبرت الوزارة والوكالة في بيان النعي، عن بالغ الأسى والألم برحيل أحد الرواد الأوائل بمجال الصحافة الأستاذ محمد مخشف، الذي خسر الوطن والوسط الصحفي والإعلامي بوفاته أحد هاماته وعمالقة الفكر والتنوير، بعدما قضى جُل حياته في العمل بكل صمت وإخلاص وإيثار رغم المعاناة والمتاعب.

ونوه البيان بالمناقب والأدوار البارزة التي لعبها الفقيد طوال مسيرة حياته العملية بكل مهنية واقتدار في قطاع الصحافة والإعلام، نظراً لما كان يحمل الفقيد "محمد مخشف" من أفكار ومبادئ ودروس ستظل خالدة في الأذهان، وتمتعه بخصال وشمائل حسنة وإنسانية وقيم سامية، والذي كان أيضاً من مناضلي الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وأحد مؤسسي وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وأحد مؤسسي نقابة الصحفيين اليمنيين مطلع سبعينيات القرن الماضي، كما عمل في إذاعة صنعاء أثناء حصار السبعين يوما.

وأعربت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن التعازي الحارة والمواساة الصادقة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل..سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يلهم كافة أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

والفقيد الصحفي الكبير الأستاذ محمد مخشف، من مواليد عام 1947م، متزوج وله أربعة أبناء ثلاثة أولاد وبنت، وعمل لفترة طويلة من حياته كمراسل لوكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، كما كان له دوراً بارزاً في تأسيس وكالة أنباء عدن، وكذا عمل في عدد من وسائل الإعلام المحلية أبرزها صحيفة 14 أكتوبر الرسمية وصحيفة الأيام الأهلية، فضلاً عن دوره البارز في العمل النقابي.