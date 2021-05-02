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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة الصحفي القدير محمد عبدالله مخشف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي القدير محمد عبد الله مخشف، والذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والنجاح المهني.
وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وادواره الوطنية والإعلامية، ودوره البارز كمراسل لوكالة رويترز في نشر وتوثيق الاحداث والمراحل التاريخية التي شهدتها اليمن والتحولات التي حدثت منذ سبعينات القرن الماضي، منوهاً بإسهامات الفقيد ودوره كمدرسة صحفية وإعلامية كبيرة.
وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة زملائه الصحفيين والإعلاميين،، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.