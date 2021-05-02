مجلي: الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يواصلون التقدمات وتحقيق المكاسب على الأرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد ودعم كبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، يواصلون التقدمات وتحقيق المكاسب على الأرض والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية للمليشيات الحوثية في مختلف الجبهات.



واوضح مجلي، اليوم، في الايجازه الصحفي حول العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، أن أبطال الجيش الوطني يحققون الانتصارات ويقدمون التضحيات الغالية.. محيياً صمودهم وهم يصنعون الملاحم البطولية، في كل الجبهات القتالية، في مأرب وتعز والضالع والجوف وصعدة والبيضاء والحديدة ولحج وعلى امتداد ربوع الوطن.

واكد إن جبهات محافظة مأرب، تشهد إسناداً شعبياً متواصلاً لدعم صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية..مشيراً الى الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان..منوهاً ان المليشيات الحوثية الإرهابية تخسر في هذه الجبهات بشكل يومي العشرات من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير العديد من الأسلحة والآليات والاطقم والعربات المدرعة وتستعيد قوات الجيش الوطني العديد من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني تتمتع بروح معنوية عالية وكفاءة قتالية مكنتها من تحقيق النجاحات في المعارك الهجومية والدفاعية والأعمال التعرضية والكمائن النوعية لاستهداف عناصر وأسلحة المليشيات الحوثية وخاصة في جبهتي المشجح والكسارة..موضحاً أن جبهتي الكسارة والمشجح، غرب مأرب تعدان أكثر الجبهات اشتعالاً خاض فيها الجيش الوطني المعارك العنيفة ضد المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتم تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة استهدف فيها مجموعات من عناصر المليشيات الحوثية.

وقال مجلي" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف العربات والأطقم والآليات وتجمعات للمليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانياً، في مواقع متفرقة أسفر عن تدمير 5 عربات مدرعة و9 أطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيات،و إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع للمليشيات الحوثية الانقلابية، أسفرت عن إعطاب عربة قتالية وتدمير 6 أطقم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية".

وعن جبهات محافظة الضالع، اشار العميد مجلي الى إن الجيش والمقاومة شنا هجوماً مباغتاً على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية في جبهة الفاخر غرب قعطبة شمال غرب محافظة الضالع..لافتاً الى أن قوات الجيش تمكنت من خلال العمليات الهجومية تحقيق انتصارات مهمة، وتحرير عدة مواقع ومناطق وأهمها سوق الفاخر، قرية الفاخر، ومنطقة حبيل العبدي، وتم إلحاق الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد بالمليشيات الحوثية ولا تزال المعارك مستمرة..مشيراً إلى أن المليشيات الحوثية الإرهابية قامت بتفجير مدرسة حبيل العبيدي بمديرية قعطبة، تزامناً مع التقدمات والانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة.

وقال " أن المواجهات مستمرة في محافظة تعز، خصوصاً في مديرية مقبنة، حيث تشن قوات الجيش الوطني عمليات هجومية مباغتة على امتداد الجبهات فيها، تمكنت خلالها من قطع طرق الإمداد وإلحاق الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد للمليشيات الحوثية وتم التحرير والسيطرة لمواقع حاكمة، وأهمها التلة السوداء وتلة الشيكي"..مؤكداً ان العمليات القتالية مازالت مستمرة في الريف الغربي لمحافظة تعز، ويسعى من خلالها الجيش الوطني إلى تطهير جميع المناطق الجبلية في مديرية مقبنة”.

واضاف "ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الجوف بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً مضاداً على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية في جبهة النضود، وتمكنت من تحرير عدة مواقع، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالمليشيات الحوثية الانقلابية".. مشيراً إلى أن الطيران المقاتل والمدفعية دمرا 9 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها.

ولفت إلى أن جبهات صعدة ولحج وحجة، والبيضاء حققت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمات ومكاسب على الأرض تم من خلالها القضاء على التسللات للمليشيات الحوثية..مؤكداً أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واصلت استهداف المدنيين والنازحين، في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية، كما أن قصفها وقنصها استمر على المدنيين في محافظة الحديدة، ونتج عن القصف والقنص الإرهابي إصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء وهي أعمال مدانة وترقى الى جرائم حرب.

وجدد ناطق القوات المسلحة الدعوة إلى تجريم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتسريع في مراجعة القرارات التي أخرجتها من قوائم الإرهاب، وإنزال أقسى العقوبات بقياداتها ومحاكمتهم دوليا ومحليا..داعياً وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية، التي انساقت مع الدعاية والحرب النفسية للمليشيات الحوثية العمل على تحري المصداقية في تناول مجريات المعارك القتالية وعدم الوقوع تحت التضليل الإعلامي الذي تمارسها آلة الدعاية والحرب النفسية للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.