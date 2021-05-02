مقتل 35 من مليشيا الحوثي الإيرانية في اشتباكات الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، السبت، مواقع استراتيجية، في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، خلال معارك تكبدت فيها ميليشيا الحوثي المتمردة، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وذكر قائد عسكري في محور الضالع أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت، فجر السبت، هجوماً مباغتاً، على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في جبهة الفاخر، غرب مديرية قعطبة، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

وأكد أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الهجوم من تحرير مناطق استراتيجية منها قرية الفاخر وسوقها، وشعب الماء، وحبيب العبدي، ومثلث بيت الشرجي، وغيرها من المواقع الاستراتيجية.

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مصرع 35 من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.