شكرا لبحثكم عن خبر اغتيال امين محلي المحفد بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر أمني، إن أمينا عاما لمجلس محلي في محافظة أبين جنوبي البلاد، اغتيل مساء اليوم برصاص مسلحين مجهولين في مدينة عدن .
وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين، اغتيالوا، مساء اليوم، أمين عام المجلس المحلي مديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين علي محمد سالم الكازمي ، في العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف المصدر أن المسلحين أطلقوا النار على الكازمي، أثناء خروجه من منزله بعدن، دون ذكر تفاصيل أكثر، وفق كرتير سكاي.
واكد المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق في الواقعة.
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