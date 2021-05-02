الصحفي محمد عبدالله مخشف في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة - انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ الصحفي الكبير محمد عبدالله مخشف..سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون وستكون صلاة عليه بعد صلاة الفجر بمسجد ابوبكر الصديق بريمي..

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