الزامكي يطلع على اضرار السيول والامطار في محافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري المهندس أحمد الزامكي ، اليوم ، على الاضرار الناتجة عن السيول والامطار التي تعرضت لها مناطق محافظة لحج، خلال اليومين الماضيين نتيجة المنخفض الجوي .



وتهدف الزيارة التي تأتي ضمن توجيهات وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، و تنفيذ ماتم إعداده وفقا لغرفة العمليات التي انشأته الوزارة خلال الموسم المطري الحالي، تفقد اضرار السيول في بعض المحافظات اليمنية بظل استمرار المنخفض الجوي .

وأكد الزامكي ، انه تم الاطلاع على معظم القنوات والسدود التحويلية التي روت مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية ، وعلى المياة التي تدفقت في القنوات والجسور ، والاضرار التي خلفتها والتي كانت محدودة .. موجها بسرعة اصلاح الاضرار التي تعرضت اليها بعض المناطق لحماية الاراضي الزراعية والممتلكات التي تضررت بسبب السيول الجارفة وتدفق المياة .

وأوضح الزامكي ، ان الوزارة تعمل على الاستفادة من مياه السيول في ري الاراضي الزراعية وتحسين وضع الاحتياجات الضرورية المتمثلة في الغلات الزراعية والحبوب والخضروات في موسم الامطار والذي يعتبر موسم خير وبركة على البلاد .