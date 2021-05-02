وزارة الاعلام والثقافة والسياحة تنعي المخرج المسرحي الكبير محمد عوض باصالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، المخرج المسرحي الكبير محمد عوض باصالح الذي وافاه الأجل، اليوم، بمدينة الشحر محافظة حضرموت بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع في المجال المسرحي.



واشار بيان النعي، الى ان الفقيد باصالح يعد من المخرجين والمؤلفين القلائل الذين تألقوا في الإخراج المسرحي على مستوى المحافظة والوطن، وكان له الدور الكبير في احيا النشاط المسرحي المدرسي على مستوى مدينة الشحر وحضرموت والجمهورية،و أستطاع بحسه الفني وتوجيهه الهادف أن يخلق حركة فنية مسرحية راقية تركت أثرها الفاعل داخل المجتمع الشحري و الحضرمي بشكل عام..مؤكداً ان وفاته خسارة كبيرة على الوسط الفني والحركة المسرحية في المحافظة والوطن التي أثراها بأعماله المسرحية بين الإخراج والتأليف.

ولفت البيان، الى ان الفقيد أخرج أكثر من أربعين عملاً مسرحياً وأوبريتاً غنائياً وملحمة وطنية أهمها، روائع شكسبير، وبوليوس قيصر : لشكسبير، وتاجر البندقية : لشكسبير،وهاملت :لشكسبير، وثورة الشباب : لتوفيق الحكيم، والشيخ الكبير،والمكيرفون : لبامطرف، والأمواج وصخور الشاطي لبامطرف، ومسمار جحا. : لباكثير،و أبريت الضحية : للمحضار، وأبريت بنت اليمن الجديد : للمحضار، و أبريت السد الجديد : للمحضار، وذويزن ( كفاح شعب ) :

للمحضار، ولوحة الناخوذة : لسعيد عمر فرحان، و الجناح المكسور : للدكتور عمر سعيد الصبان..منوهاً الى مجموعة من الأعمال المسرحية للفقيد وتقلده عدداً من المناصب الإدارية.

وعبرت الوزارة عن احر التعازي وصادق المواساة لاسرة الفقيد ومحبيه والوسط الفني والمسرحي بهذا المصاب الاليم..سائلة الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه والصبر والسلوان.