شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تقصف مواقع للميليشيات غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدفت مدفعية الجيش الوطني، تجمعاَ لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غرب مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.



وأكد قائد عسكري أن مدفعية الجيش استهدفت، تجمعاً لعناصر وآليات الميليشيا في محيط جبل هان، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

وأسفر القصف عن مصرع 4 من عناصر الميليشيا الحوثية، وجرح آخرين، وتدمير عربات مسلحة تابعة لها.