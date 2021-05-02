شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يطلع على سير النشاط الامني بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان، على سير النشاط الأمني والإداري وماتحقق من انجازات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والاحتياجات المطلوبة لرفع القدرة الأمنية وتنفيذ خطة الانتشار في جميع مديريات وادي وصحراء حضرموت.



وثمن اللواء حيدان خلال ترأسه اجتماع أمني بقادة الوحدات الامنية والشرطوية بوادي وصحراء حضرموت بحضور مدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ،بجهود الوحدات الامنية وضبط العديد من القضايا الجنائية والمدنية وخاصة في مكافحة المخدرات..مشددا على بذل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتحسين الاداء الأمني لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.