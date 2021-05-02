شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. مليشيا الحوثي تفجِّر مدرسة بعد دحرها من مواقع عدة في الفاخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أقدم مسلحو مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على تفجير مدرسة حبيل العبدي بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بعد دحرهم من مواقع ومناطق واسعة في العملية لعسكرية التي أطلقتها القوات المشتركة مساء السبت 1 مايو 2021م.



وكان مسلحو المليشيات حولوا مدرسة حبيل العبدي ومنشآت مدنية أخرى بقطاع الفاخر، إلى ثكنة عسكرية ومخزن للأسلحة.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين الحوثيين فجروا المدرسة ومواقع أخرى خصصتها لتخزين الأسلحة عن بعد، وذلك بعد هزيمتها ودحرها من مواقع عدة في قطاع الفاخر.

وكانت أطلقت القوات المشتركة، فجر السبت، عملية عسكرية واسعة شمال غرب الضالع جنوبي تمكنت من خلالها تحرير عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية.