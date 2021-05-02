اخر تطورات القتال شمال الضالع اليوم الأحد

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري عن آخر مستجدات الأوضاع الميدانية في الضالع صباح الأحد. وقال المصدر: تم اعطاب آليتين كانتا متمركزتين في جرب المسك شمال غرب الفاخر. واشار المصدر الى مصرع وجرح من على متنهن من جماعة الحوثيين بعد استهداف ناجح بسلاح مناسب. واختتم قائلا: فيما سلاح المدفعية يستهدف أماكن تمركز العدو شمال بلدة صبيرة محققاً أهدافه بدقة.

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