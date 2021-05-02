القوات المشتركة تستهدف بضربات مركزة مليشيا الحوثي وتكبدها خسائر في حيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

وجهت القوات المشتركة، ضربات مركزة استهدفت مليشيا الحوثي، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في حيس جنوب الحديدة.



وبينت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات المشتركة، حسمت اشتباكات عنيفة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية في قطاع حيس، عقب قيام مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي بمحاولة تسلل لاختراق خطوط التماس غرب وشمال قطاع حيس.

وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة تعاملت مع تحركات المليشيات الحوثية بحزم، ووجهت لها ضربات مركزة كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح ولقي عدد من مقاتليها مصرعهم وجرح آخرون.

وتتوالى الضربات الموجعة في صفوف مليشيات الحوثية على إيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بالحديدة جراء خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار